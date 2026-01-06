Два боя идут на севере Харьковщины, на Купянщине – без атак: ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили семь атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилипка, два боя продолжаются.

На Купянском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Всего с начала суток по всей линии фронта произошло 99 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, вчера, 5 января, армия РФ нанесла пять ударов ракетами РСЗО «Торнадо-С» по одному из энергетических объектов Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. По его данным, в результате «прилетов» пострадали два человека: работника предприятия госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести, у еще одной женщины – острая реакция на стресс.