Live

Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00

Фронт 16:41   06.01.2026
Вікторія Яковенко
Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два бої тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Загалом від початку доби по всій лінії фронту відбулося 99 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вчора, 5 січня, армія РФ завдала п’ять ударів ракетами РСЗВ «Торнадо-С» по одному з енергетичних об’єктів Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. За його даними, внаслідок «прильотів» постраждали дві людини: працівника підприємства шпиталізували, його стан оцінюється як середньої тяжкості, у ще однієї жінки – гостра реакція на стрес.

Читайте також: Скільки ФОПів закрилося на Харківщині за рік: статистика

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

06.01.2026
Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00
03.01.2026
Трамп підтвердив, що США проводять операцію у Венесуелі, Мадуро в полоні
02.01.2026
Психологиня проаналізувала новорічне звернення Зеленського
02.01.2026
Називають дипломатією брехню у костюмах – Зеленський
02.01.2026
Якщо буде перемир’я, працювати треба буде ще більше — Жорін підсумував 2025-й


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".