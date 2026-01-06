Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два бої тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Загалом від початку доби по всій лінії фронту відбулося 99 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вчора, 5 січня, армія РФ завдала п’ять ударів ракетами РСЗВ «Торнадо-С» по одному з енергетичних об’єктів Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. За його даними, внаслідок «прильотів» постраждали дві людини: працівника підприємства шпиталізували, його стан оцінюється як середньої тяжкості, у ще однієї жінки – гостра реакція на стрес.