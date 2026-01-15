Live

Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики

Общество 22:05   15.01.2026
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 16 января, в Харькове будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Время отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
1.2 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
2.1 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
2.2 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–07:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00–07:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00
4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00–06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
5.2 00:00–06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
6.1 00:00–06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00–03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

Список адресов по очередям – здесь.

Читайте также: Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах

Автор: Оксана Якушко
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
15.01.2026, 22:00
Снова взрыв в Харькове — город атаковал российский БпЛА
Снова взрыв в Харькове — город атаковал российский БпЛА
15.01.2026, 19:01
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
15.01.2026, 17:27
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект
15.01.2026, 16:37
Зеленский похвалил Харьков; РФ разрушила объект энергетики – итоги 15 января
Зеленский похвалил Харьков; РФ разрушила объект энергетики – итоги 15 января
15.01.2026, 23:00

