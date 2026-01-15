Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
В пятницу, 16 января, в Харькове будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Время отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
1.2 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
2.1 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
2.2 00:00–03:00; 07:00-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–07:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00–07:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00
4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00–06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
5.2 00:00–06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
6.1 00:00–06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00–03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
Список адресов по очередям – здесь.
