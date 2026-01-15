Live

Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки

Суспільство 22:05   15.01.2026
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 16 січня, у Харкові діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

5.2 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

6.1 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

Список адрес по чергах – тут.

Читайте також: Треба бути готовими – харківські енергетики про аварійні відключення і морози

Автор: Оксана Якушко
