Live

Как 25 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 08:47   25.01.2026
Оксана Якушко
Как 25 января будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В воскресенье, 25 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Новости Харькова – главное 25 января: ночные удары «шахедами», пожар

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500
В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500
24.01.2026, 19:03
Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию
Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию
24.01.2026, 14:31
Новости Харькова – главное 25 января: ночные удары «шахедами», пожар
Новости Харькова – главное 25 января: ночные удары «шахедами», пожар
25.01.2026, 09:09
Тяжелая ночь в Харькове, подозрение врачу комиссии при ТЦК – итоги 24 января
Тяжелая ночь в Харькове, подозрение врачу комиссии при ТЦК – итоги 24 января
24.01.2026, 22:08
Ситуация в энергетике ухудшилась, сравнения Киева с Харьковом – обзор фронта
Ситуация в энергетике ухудшилась, сравнения Киева с Харьковом – обзор фронта
24.01.2026, 20:00
Взрыв в Харькове: россияне атакуют город 25 января
Взрыв в Харькове: россияне атакуют город 25 января
25.01.2026, 09:35

Новости по теме:

24.01.2026
Аварийные отключения света ввели в Харькове и области
23.01.2026
Почасовые, аварийные и специальные графики: разницу объяснили в облэнерго
22.01.2026
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
22.01.2026
Сколько людей без света на Харьковщине? Облэнерго о ситуации в регионе
21.01.2026
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как 25 января будут отключать свет в Харькове и области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 января 2026 в 08:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 25 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".