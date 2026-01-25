Как 25 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

В воскресенье, 25 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

Список адресов за очередями — здесь.