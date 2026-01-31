Live

Семь боев продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Фронт 16:09   31.01.2026
Оксана Горун
Семь боев продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В сводке на 16:00 31 января Генштаб проинформировал, что с начала суток на Харьковщине произошло уже 20 столкновений с врагом.

«На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются. На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боестолкновений, три из которых продолжаются«, — проинформировал Генштаб ВСУ.

Активны оккупанты и на соседнем с Харьковщиной, Лиманском направлении. Там с начала дня отбили уже 18 атак, еще две продолжаются.

В целом на фронте зафиксировали 135 боев.

Читайте также: Обстрелы затихли на Харьковщине, но пострадавшие есть: данные ХОВА

Автор: Оксана Горун
