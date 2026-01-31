Сім боїв тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У зведенні на 16:00 31 січня Генштаб поінформував, що з початку доби на Харківщині сталося вже 20 зіткнень з ворогом.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення на цей час тривають. На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося шість боєзіткнень, три з яких наразі тривають“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Активними є окупанти й на сусідньому з Харківщиною, Лиманському напрямку. Там з початку дня відбили вже 18 атак, ще дві продовжуються.

Загалом на фронті зафіксували 135 боїв.