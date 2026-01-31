Сім боїв тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
У зведенні на 16:00 31 січня Генштаб поінформував, що з початку доби на Харківщині сталося вже 20 зіткнень з ворогом.
“На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення на цей час тривають. На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося шість боєзіткнень, три з яких наразі тривають“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Активними є окупанти й на сусідньому з Харківщиною, Лиманському напрямку. Там з початку дня відбили вже 18 атак, ще дві продовжуються.
Загалом на фронті зафіксували 135 боїв.
Читайте також: Обстріли ущухли на Харківщині, але постраждалі є: дані ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сім боїв тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2026 в 16:09;