Харьковчанин обижал свою мать – ему сообщили о подозрении

Происшествия 19:03   02.02.2026
Оксана Якушко
Харьковчанин обижал свою мать – ему сообщили о подозрении

30-летний мужчина, систематически обижавший свою мать, получил от следователей уведомление о подозрении, сообщает Нацполиция.

Правоохранители часто получали сообщения о конфликтах и ссорах в одном из домов Киевского района Харькова. Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию на месте установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения регулярно обижал свою 54-летнюю мать.

В течение года правоохранители составили в отношении нарушителя три админпротокола. Правоохранители также неоднократно выносили срочные запретительные предписания и проводили профилактические беседы с обидчиком.
Однако мужчина продолжал оскорблять мать.

Поэтому полицейские возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие. Следователи сообщили о подозрении мужчине в совершении преступления. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Автор: Оксана Якушко
