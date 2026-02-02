Харьковчанин обижал свою мать – ему сообщили о подозрении

30-летний мужчина, систематически обижавший свою мать, получил от следователей уведомление о подозрении, сообщает Нацполиция.

Правоохранители часто получали сообщения о конфликтах и ссорах в одном из домов Киевского района Харькова. Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию на месте установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения регулярно обижал свою 54-летнюю мать.

В течение года правоохранители составили в отношении нарушителя три админпротокола. Правоохранители также неоднократно выносили срочные запретительные предписания и проводили профилактические беседы с обидчиком.

Однако мужчина продолжал оскорблять мать.

Поэтому полицейские возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие. Следователи сообщили о подозрении мужчине в совершении преступления. Ему грозит до двух лет лишения свободы.