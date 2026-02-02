Харків’янин кривдив свою матір – йому повідомили про підозру
30-річний чоловік, що систематично ображав свою матір, отримав від слідчих повідомлення про підозру, повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці часто отримували повідомлення про конфлікти в одному з будинків Київського району Харкова. Працівники сектору протидії домашньому насильству на місці встановили, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння регулярно ображав і кривдив свою 54-річну матір.
Упродовж року правоохоронці склали щодо порушника три адмінпротоколи. Правоохоронці також неодноразово виносили термінові заборонні приписи та проводили профілактичні бесіди з кривдником.
Однак чоловік продовжував ображати матір.
У зв’язку з цим поліціянти відкрили кримінальну справу за статтею домашнє насильство. Наразі слідчі повідомили про підозру чоловіку у скоєнні злочину. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.
Категорії: Події, Харків; Теги: домашнє насильство, Нацполіція;
