Live

Харків’янин кривдив свою матір – йому повідомили про підозру

Події 19:03   02.02.2026
Оксана Якушко
Харків’янин кривдив свою матір – йому повідомили про підозру

30-річний чоловік, що систематично ображав свою матір, отримав від слідчих повідомлення про підозру, повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці часто отримували повідомлення про конфлікти в одному з будинків Київського району Харкова. Працівники сектору протидії домашньому насильству на місці встановили, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння регулярно ображав і кривдив свою 54-річну матір.

Упродовж року правоохоронці склали щодо порушника три адмінпротоколи. Правоохоронці також неодноразово виносили термінові заборонні приписи та проводили профілактичні бесіди з кривдником.

Однак чоловік продовжував ображати матір.

У зв’язку з цим поліціянти відкрили кримінальну справу за статтею домашнє насильство. Наразі слідчі повідомили про підозру чоловіку у скоєнні злочину. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Читайте також: Коли прийде весна? Новий бабак Тимко IV зробив прогноз на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

29.11.2025
Харків’янин, що регулярно гамселив свою жінку, сяде за ґрати
26.11.2025
16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова
16.10.2025
Харків’янин вигнав з квартири дружину з дитиною: що змогла зробити поліція
23.09.2025
Чоловік регулярно гамселив дружину у Харкові – йому світить строк
14.09.2025
Випивав і бив дружину: злісний домашній тиран у Харкові може сісти в тюрму


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янин кривдив свою матір – йому повідомили про підозру», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 19:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річний чоловік, що систематично ображав свою матір, отримав від слідчих повідомлення про підозру, повідомляє Нацполіція.".