Дети учились в холодных школах: ТЭЦ на Харьковщине вернули государству

Общество 15:07   03.02.2026
Виктория Яковенко
Дети учились в холодных школах: ТЭЦ на Харьковщине вернули государству Фото: Харьковская областная прокуратура

Верховный Суд вернул под контроль государства ТЭЦ-2 «Эсхар», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что ООО на основании концессионного договора получило в управление имущественный комплекс ГП «ТЭЦ-2 Эсхар» в Чугуевском районе.

Установлено, что ООО должно было обеспечивать тепло- и энергоснабжение региона, однако с 2019 года систематически не выполняло взятые на себя обязательства. Это, говорят в прокуратуре, привело к глубокому финансовому кризису предприятия.

«Накопление долгов за энергоносители явилось следствием отсутствия надлежащего финансового управления, инвестиций в модернизацию и своевременного обеспечения ТЭЦ необходимыми ресурсами. Из-за дефицита топлива, износа оборудования и отсутствия средств на подготовку к отопительному периоду ТЭЦ не смогла обеспечить стабильную поставку тепловой энергии. В результате предприятие не было подготовлено к отопительным сезонам 2022-2024 годов», — отметили правоохранители.

В результате, продолжили в прокуратуре, дети учились в холодных школах, а пожилые люди оставались без должного отопления. Особенно остро проблему ощутили жители поселка Эсхар и ближайших населенных пунктов, для которых эта ТЭЦ – единственный источник теплоснабжения.

Поэтому Минэнерго обратилось в прокуратуру с требованием восстановить интересы государства.

«Прокурорами установлено, что после передачи имущества в концессию на предприятии существенно ухудшились условия труда: повышение и индексация заработной платы не проводились, модернизация производства не осуществлялась, а работников не обеспечивали должной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, прокуроры выяснили, что концессионер является многомиллионным должником в более чем 60 исполнительных производствах, открытых еще с 2022 года, в частности по взысканию задолженности в пользу государственных предприятий», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители подали иск в суд с требованием расторгнуть концессионный договор с ООО. 27 января Верховный суд поставил точку в деле.

Читайте также: Терехов: ТЭЦ-5 практически разрушена, домов без тепла могло быть больше

Автор: Виктория Яковенко
