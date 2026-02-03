Дети учились в холодных школах: ТЭЦ на Харьковщине вернули государству
Верховный Суд вернул под контроль государства ТЭЦ-2 «Эсхар», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители напомнили, что ООО на основании концессионного договора получило в управление имущественный комплекс ГП «ТЭЦ-2 Эсхар» в Чугуевском районе.
Установлено, что ООО должно было обеспечивать тепло- и энергоснабжение региона, однако с 2019 года систематически не выполняло взятые на себя обязательства. Это, говорят в прокуратуре, привело к глубокому финансовому кризису предприятия.
«Накопление долгов за энергоносители явилось следствием отсутствия надлежащего финансового управления, инвестиций в модернизацию и своевременного обеспечения ТЭЦ необходимыми ресурсами. Из-за дефицита топлива, износа оборудования и отсутствия средств на подготовку к отопительному периоду ТЭЦ не смогла обеспечить стабильную поставку тепловой энергии. В результате предприятие не было подготовлено к отопительным сезонам 2022-2024 годов», — отметили правоохранители.
В результате, продолжили в прокуратуре, дети учились в холодных школах, а пожилые люди оставались без должного отопления. Особенно остро проблему ощутили жители поселка Эсхар и ближайших населенных пунктов, для которых эта ТЭЦ – единственный источник теплоснабжения.
Поэтому Минэнерго обратилось в прокуратуру с требованием восстановить интересы государства.
«Прокурорами установлено, что после передачи имущества в концессию на предприятии существенно ухудшились условия труда: повышение и индексация заработной платы не проводились, модернизация производства не осуществлялась, а работников не обеспечивали должной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, прокуроры выяснили, что концессионер является многомиллионным должником в более чем 60 исполнительных производствах, открытых еще с 2022 года, в частности по взысканию задолженности в пользу государственных предприятий», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители подали иск в суд с требованием расторгнуть концессионный договор с ООО. 27 января Верховный суд поставил точку в деле.
Читайте также: Терехов: ТЭЦ-5 практически разрушена, домов без тепла могло быть больше
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ТЭЦ, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, эсхар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дети учились в холодных школах: ТЭЦ на Харьковщине вернули государству», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 15:07;