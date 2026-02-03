Діти навчалися в холодних школах: ТЕЦ на Харківщині повернули державі
Верховний Суд повернув під контроль держави ТЕЦ-2 «Есхар», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці нагадали, що ТОВ на підставі концесійного договору отримало в управління майновий комплекс ДП «ТЕЦ-2 «Есхар» у Чугуївському районі.
Встановлено, що ТОВ мало забезпечувати тепло- та енергопостачання регіону, однак з 2019 року систематично не виконувало взятих на себе зобов’язань. Це, кажуть у прокуратурі, призвело до глибокої фінансової кризи підприємства.
«Накопичення боргів за енергоносії стало наслідком відсутності належного фінансового управління, інвестицій у модернізацію та своєчасного забезпечення ТЕЦ необхідними ресурсами. Через дефіцит палива, зношеність обладнання та відсутність коштів на підготовку до опалювального періоду ТЕЦ не змогла забезпечити стабільне постачання теплової енергії. У результаті підприємство не було підготовлене до опалювальних сезонів 2022–2024 років», – зазначили правоохоронці.
Внаслідок цього, продовжили в прокуратурі, діти навчалися в холодних школах, а літні люди залишалися без належного опалення. Особливо гостро проблему відчули мешканці селища Есхар та прилеглих населених пунктів, для яких ця ТЕЦ – єдине джерело теплопостачання.
Тож Міненерго звернулося до прокуратури з вимогою поновити інтереси держави.
«Прокурорами встановлено, що після передачі майна в концесію на підприємстві суттєво погіршилися умови праці: підвищення та індексація заробітної плати не проводилися, модернізація виробництва не здійснювалася, а працівників не забезпечували належним спецодягом і засобами індивідуального захисту. Крім того, прокурори з’ясували, що концесіонер є багатомільйонним боржником у понад 60 виконавчих провадженнях, відкритих ще з 2022 року, зокрема щодо стягнення заборгованості на користь державних підприємств», – зазначили у прокуратурі.
Тож правоохоронці подали позов до суду з вимогою розірвати концесійний договір з ТОВ. 27 січня Верховний суд поставив крапку у справі.
Читайте також: Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ТЭЦ, харківщина, Харьковская областная прокуратура, эсхар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Діти навчалися в холодних школах: ТЕЦ на Харківщині повернули державі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 15:07;