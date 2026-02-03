Діти навчалися в холодних школах: ТЕЦ на Харківщині повернули державі

Верховний Суд повернув під контроль держави ТЕЦ-2 «Есхар», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що ТОВ на підставі концесійного договору отримало в управління майновий комплекс ДП «ТЕЦ-2 «Есхар» у Чугуївському районі.

Встановлено, що ТОВ мало забезпечувати тепло- та енергопостачання регіону, однак з 2019 року систематично не виконувало взятих на себе зобов’язань. Це, кажуть у прокуратурі, призвело до глибокої фінансової кризи підприємства.

«Накопичення боргів за енергоносії стало наслідком відсутності належного фінансового управління, інвестицій у модернізацію та своєчасного забезпечення ТЕЦ необхідними ресурсами. Через дефіцит палива, зношеність обладнання та відсутність коштів на підготовку до опалювального періоду ТЕЦ не змогла забезпечити стабільне постачання теплової енергії. У результаті підприємство не було підготовлене до опалювальних сезонів 2022–2024 років», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок цього, продовжили в прокуратурі, діти навчалися в холодних школах, а літні люди залишалися без належного опалення. Особливо гостро проблему відчули мешканці селища Есхар та прилеглих населених пунктів, для яких ця ТЕЦ – єдине джерело теплопостачання.

Тож Міненерго звернулося до прокуратури з вимогою поновити інтереси держави.

«Прокурорами встановлено, що після передачі майна в концесію на підприємстві суттєво погіршилися умови праці: підвищення та індексація заробітної плати не проводилися, модернізація виробництва не здійснювалася, а працівників не забезпечували належним спецодягом і засобами індивідуального захисту. Крім того, прокурори з’ясували, що концесіонер є багатомільйонним боржником у понад 60 виконавчих провадженнях, відкритих ще з 2022 року, зокрема щодо стягнення заборгованості на користь державних підприємств», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду з вимогою розірвати концесійний договір з ТОВ. 27 січня Верховний суд поставив крапку у справі.