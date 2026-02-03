Синегубов рассказал о последствиях ударов РФ по Харькову и области

Харьков и 16 населенных пунктов области обстрелял враг за минувшие сутки. В результате ударов – один погибший и пятеро пострадавших, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Новоосиново Куриловской громады погибла 85-летняя женщина, пострадали 61-летняя женщина и 58-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской общины пострадал 67-летний мужчина; в Дергачах пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону «прилетело» следующее вооружение:

пять ракет (тип устанавливается);

пять КАБ;

25 БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

36 БпЛА (тип устанавливается).

В Харькове после обстрелов повреждена многоэтажка, дом, торговые павильоны, остановка и авто. В Купянском районе под ударом оказался детский сад.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Родное); четыре частных дома, две хозяйственные постройки (с. Гороховатка); в Харьковском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Смородское), два частных дома (с. Циркуны), два частных дома (с. Подворки), четыре частных дома, хозяйственное сооружение (сел. Песочин), три частных дома (г. Дергачи); в Лозовском районе повреждены электросети (г. Лозовая); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Заречное)», – добавил начальник ХОВА.

