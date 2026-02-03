Синегубов рассказал о последствиях ударов РФ по Харькову и области
Харьков и 16 населенных пунктов области обстрелял враг за минувшие сутки. В результате ударов – один погибший и пятеро пострадавших, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Новоосиново Куриловской громады погибла 85-летняя женщина, пострадали 61-летняя женщина и 58-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской общины пострадал 67-летний мужчина; в Дергачах пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону «прилетело» следующее вооружение:
- пять ракет (тип устанавливается);
- пять КАБ;
- 25 БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 36 БпЛА (тип устанавливается).
В Харькове после обстрелов повреждена многоэтажка, дом, торговые павильоны, остановка и авто. В Купянском районе под ударом оказался детский сад.
«В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Родное); четыре частных дома, две хозяйственные постройки (с. Гороховатка); в Харьковском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Смородское), два частных дома (с. Циркуны), два частных дома (с. Подворки), четыре частных дома, хозяйственное сооружение (сел. Песочин), три частных дома (г. Дергачи); в Лозовском районе повреждены электросети (г. Лозовая); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Заречное)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Общественный транспорт в Харькове сегодня едет с ограничениями
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов рассказал о последствиях ударов РФ по Харькову и области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 09:05;