Синєгубов розповів про наслідки ударів РФ по Харкову та області

Події 09:05   03.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про наслідки ударів РФ по Харкову та області Фото: Олег Синєгубов

Харків та 16 населених пунктів області обстріляв ворог за минулу добу. Внаслідок ударів – один загиблий та п’ятеро постраждалих, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У с. Новоосинове Курилівської громади загинула 85-річна жінка, постраждали 61-річна жінка і 58-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Дергачі постраждали 22-річний чоловік і 79-річна жінка. Ворог атакував БпЛА Слобідський, Шевченківський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону “прилетіло” таке озброєння:

  • п’ять ракет (тип встановлюється);
  • п’ять КАБ;
  • 25 БпЛА типу “Герань-2”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові після обстрілу пошкоджена багатоповерхівка, будинок, торгові павільйони, зупинка та авто. У Куп’янському районі під ударом опинився дитячий садок.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Рідне); 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Гороховатка); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Смородське), 2 приватні будинки (с. Циркуни), 2 приватні будинки (с. Подвірки), 4 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Пісочин), 3 приватні будинки (м. Дергачі); у Лозівському районі пошкоджено електромережі (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Зарічне)”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
