Live

Сложнее было на севере области – Генштаб о боях на Харьковщине

Украина 08:08   03.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сложнее было на севере области – Генштаб о боях на Харьковщине

В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 16 раз, пишет Генштаб ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали десять боев около Волчанска, Двуречанского, Прилипки, Кутьковки и Фиголовки.

На Купянском – оккупанты штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Загрызово, Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7737 дронов-камикадзе и осуществил 3790 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

 

Читайте также: Выхода не было: в Харькове приняли «тяжелое решение» после обстрела – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

03.02.2026
Сложнее было на севере области – Генштаб о боях на Харьковщине
02.02.2026
Оккупанты разрушили остановку на Золочевщине (фото)
02.02.2026
Пострадали женщины: Синегубов рассказал, что обстрелял враг за сутки
02.02.2026
Из-за неосторожного обращения с огнем в Харькове был пожар, есть пострадавший
30.01.2026
Почти три десятка боев было накануне на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сложнее было на севере области – Генштаб о боях на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 16 раз, пишет Генштаб ВСУ. ".