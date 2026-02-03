Сложнее было на севере области – Генштаб о боях на Харьковщине
В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 16 раз, пишет Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали десять боев около Волчанска, Двуречанского, Прилипки, Кутьковки и Фиголовки.
На Купянском – оккупанты штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Загрызово, Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7737 дронов-камикадзе и осуществил 3790 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:
