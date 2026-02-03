Live

Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині

Україна 08:08   03.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 16 разів, пише Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять боїв біля Вовчанська, Дворічанського, Приліпки, Кутьківки та Фиголівки.

На Куп’янському – окупанти штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Загризового, Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: Виходу не було: у Харкові ухвалили «важке рішення» після обстрілу – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

03.02.2026
Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині
02.02.2026
Окупанти зруйнували зупинку на Золочівщині (фото)
02.02.2026
Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу
02.02.2026
Через необережне поводження з вогнем у Харкові була пожежа, є постраждалий
30.01.2026
Майже три десятки боїв було напередодні на Харківщині – дані Генштабу на 08:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 16 разів, пише Генштаб ЗСУ. ".