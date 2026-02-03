Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині
Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 16 разів, пише Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять боїв біля Вовчанська, Дворічанського, Приліпки, Кутьківки та Фиголівки.
На Куп’янському – окупанти штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Загризового, Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: Виходу не було: у Харкові ухвалили «важке рішення» після обстрілу – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 08:08;