Складніше було на півночі області – Генштаб про бої на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 16 разів, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять боїв біля Вовчанська, Дворічанського, Приліпки, Кутьківки та Фиголівки.

На Куп’янському – окупанти штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Загризового, Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: