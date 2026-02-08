Live

Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань

Николь Костенко-Лагутина
Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал, что оккупанты сбросили КАБ на Казачью Лопань около 11:40. 

«В результате попадания повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений», – пишет Задоренко.

В результате обстрела пострадавших нет, добавил он.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала: начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал, что россияне обстреливали Золочевскую громаду. Первые «прилеты» зафиксировали около  06:00. Враг выпустил три КАБа по открытой территории вблизи села Дуванка. А уже в 12:10 ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» по поселку Золочев. В результате частично повреждены частные домовладения. Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
