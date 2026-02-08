Сьогодні вранці росіяни скинули авіабомбу на Козачу Лопань
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував, що окупанти скинули КАБ на Козачу Лопань близько 11:40.
“Унаслідок влучання пошкоджено кілька приватних будинків і господарчих споруд”, – пише Задоренко.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає, додав він.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла: начальник Золочівської ПВА Віктор Коваленко розповів, що росіяни обстрілювали Золочівську громаду. Перші “прильоти” зафіксували близько 06:00. Ворог випустив три КАБи по відкритій території поблизу села Дуванка. А вже о 12:10 ЗС РФ випустили БпЛА “Молния” по селищу Золочів. Внаслідок цього частково пошкоджені приватні домоволодіння. Інформація про постраждалих в обох випадках не надходила.
