Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)

Общество 14:03   14.02.2026
Виктория Яковенко
Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео) Скриншот

В частном секторе Шевченковского района произошла аварийная ситуация – вода попала в газопровод. В Харькове это уже второй случай с начала года, отметили в городском филиале «Газсети».

«Один из жителей решил самовольно заменить газовое оборудование. Нарушитель при подключении перепутал шланги, в результате чего в систему газоснабжения попала вода», — выяснили специалисты.

Специалисты проделали полный цикл технических работ: слили из труб и счетчиков воду, а также проверили герметичность системы.

«Все расходы должен будет оплатить виновник аварии. После обследований возобновили газоснабжение в три частных дома. Нарушителю газоснабжения было прекращено», — говорится в сообщении.

Потребителей призвали не рисковать собственной безопасностью и обращаться только к специалистам, имеющим разрешения и опыт работы с газовым оборудованием.

Видео: Харьковский городской филиал «Газсети»

Читайте также: Опасно будет в Харькове и области до конца суток: предупреждение синоптиков

Автор: Виктория Яковенко
