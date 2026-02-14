Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)
В частном секторе Шевченковского района произошла аварийная ситуация – вода попала в газопровод. В Харькове это уже второй случай с начала года, отметили в городском филиале «Газсети».
«Один из жителей решил самовольно заменить газовое оборудование. Нарушитель при подключении перепутал шланги, в результате чего в систему газоснабжения попала вода», — выяснили специалисты.
Специалисты проделали полный цикл технических работ: слили из труб и счетчиков воду, а также проверили герметичность системы.
«Все расходы должен будет оплатить виновник аварии. После обследований возобновили газоснабжение в три частных дома. Нарушителю газоснабжения было прекращено», — говорится в сообщении.
Потребителей призвали не рисковать собственной безопасностью и обращаться только к специалистам, имеющим разрешения и опыт работы с газовым оборудованием.
Видео: Харьковский городской филиал «Газсети»
Общество
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 14:03;