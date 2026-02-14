Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
У приватному секторі Шевченківського району сталася аварійна ситуація – вода потрапила в газопровід. У Харкові це вже другий випадок з початку року, зазначили в міській філії «Газмережі».
«Один з мешканців вирішив самовільно замінити газове обладнання. Порушник під час підключення переплутав шланги, унаслідок чого в систему газопостачання потрапила вода», – з’ясували фахівці.
Спеціалісти виконали повний цикл технічних робіт: злили з труб та лічильників воду, а також перевірили герметичність системи.
«Усі витрати повинен буде оплатити винуватець аварії. Після обстежень відновили газопостачання до трьох приватних будинків. Порушнику газопостачання було припинено», – йдеться у повідомленні.
Споживачів закликали не ризикувати власною безпекою та звертатися лише до фахівців, які мають дозволи та досвід у роботі з газовим обладнанням.
Відео: Харківська міська філія «Газмережі»
