Live

Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹

Суспільство 14:03   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹 Скриншот

У приватному секторі Шевченківського району сталася аварійна ситуація – вода потрапила в газопровід. У Харкові це вже другий випадок з початку року, зазначили в міській філії «Газмережі».

«Один з мешканців вирішив самовільно замінити газове обладнання. Порушник під час підключення переплутав шланги, унаслідок чого в систему газопостачання потрапила вода», – з’ясували фахівці.

Спеціалісти виконали повний цикл технічних робіт: злили з труб та лічильників воду, а також перевірили герметичність системи.

«Усі витрати повинен буде оплатити винуватець аварії. Після обстежень відновили газопостачання до трьох приватних будинків. Порушнику газопостачання було припинено», – йдеться у повідомленні.

Споживачів закликали не ризикувати власною безпекою та звертатися лише до фахівців, які мають дозволи та досвід у роботі з газовим обладнанням.

Відео: Харківська міська філія «Газмережі»

Читайте також: Небезпечно буде в Харкові та області до кінця доби: попередження синоптиків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
14.02.2026, 19:01
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
14.02.2026, 15:20
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
14.02.2026, 15:54
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
14.02.2026, 16:13
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
14.02.2026, 17:51
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
14.02.2026, 14:03

Новини за темою:

13.02.2026
Четверо людей постраждали у ДТП на Харківщині: поліція шукає свідків
12.02.2026
Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео)
10.02.2026
Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні
09.02.2026
У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція
02.02.2026
У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 14:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приватному секторі Шевченківського району сталася аварійна ситуація – вода потрапила в газопровід. У Харкові це вже другий випадок з початку року".