На Купянщине – без атак, на севере Харьковщины идут три боя: ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора и в сторону Охримовки. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 53 боя, отметили в Генштабе.

Напомним, в сводке 16 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировали продвижение украинских защитников по двум направлениям в Харьковской области. Согласно полученным геолокационным видеозаписям, недавно СОУ продвинулись в северо-восточной части Вильчи. Также эксперты передают, что украинские воины уже находятся и действуют в северной части Купянска. Раньше там были российские оккупанты.