На Купянщине – без атак, на севере Харьковщины идут три боя: ГШ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора и в сторону Охримовки. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 53 боя, отметили в Генштабе.
Напомним, в сводке 16 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировали продвижение украинских защитников по двум направлениям в Харьковской области. Согласно полученным геолокационным видеозаписям, недавно СОУ продвинулись в северо-восточной части Вильчи. Также эксперты передают, что украинские воины уже находятся и действуют в северной части Купянска. Раньше там были российские оккупанты.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Купянщине – без атак, на севере Харьковщины идут три боя: ГШ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 16:49;