На Куп’янщині – без атак, на півночі Харківщини йдуть три бої: ГШ на 16:00

Фронт 16:49   17.02.2026
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині – без атак, на півночі Харківщини йдуть три бої: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори та у бік Охрімівки. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 53 бої, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у зведенні 16 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксували просування українських захисників на двох напрямках на Харківщині. Згідно з отриманими геолокаційними відеозаписами, нещодавно СОУ просунулися у північно-східній частині Вільчі . Також експерти передають, що українські воїни вже перебувають та діють у північній частині Куп’янська. Раніше там були російські окупанти.

Автор: Вікторія Яковенко
