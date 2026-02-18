Ситуация на фронте: где атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

С начала суток войска РФ три раза атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголевка. Сейчас попытки оккупантов продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении россияне один раз шли вперед в районе Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 102 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники имеют успехи на Купянском направлении. Также аналитики информируют о незначительном продвижении ВС РФ к югу от Новогоеровки. Населённый пункт расположен на Боровском направлении.