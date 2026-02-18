Live

Ситуация на фронте: где атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

Фронт 16:43   18.02.2026
Виктория Яковенко
Ситуация на фронте: где атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток войска РФ три раза атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголевка. Сейчас попытки оккупантов продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении россияне один раз шли вперед в районе Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 102 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники имеют успехи на Купянском направлении. Также аналитики информируют о незначительном продвижении ВС РФ к югу от Новогоеровки. Населённый пункт расположен на Боровском направлении.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
18.02.2026, 16:45
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
18.02.2026, 09:29
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22

Новости по теме:

17.02.2026
На Купянщине – без атак, на севере Харьковщины идут три боя: ГШ на 16:00
16.02.2026
На Харьковщине идут три боя: где атакует враг, сообщил Генштаб ВСУ
15.02.2026
Сегодня 15 февраля 2026: какой праздник и день в истории
14.02.2026
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта
14.02.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ситуация на фронте: где атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток войска РФ три раза атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".