Ситуація на фронті: де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби війська РФ три рази атакували в Харківській області, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вільча та Фиголівка. Наразі спроби окупантів просуватися вперед не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку росіяни один раз йшли вперед в районі Курилівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 102 атаки, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що українські захисники мають успіхи на Куп’янському напрямку. Також аналітики інформують про незначне просування ЗС РФ на півдні від Новоєгорівки. Населений пункт розташований на Борівському напрямку.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 16:43