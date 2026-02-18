Live

Ситуація на фронті: де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

Фронт 16:43   18.02.2026
Вікторія Яковенко
Ситуація на фронті: де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби війська РФ три рази атакували в Харківській області, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вільча та Фиголівка. Наразі спроби окупантів просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз йшли вперед в районі Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 102 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що українські захисники мають успіхи на Куп’янському напрямку. Також аналітики інформують про незначне просування ЗС РФ на півдні від Новоєгорівки. Населений пункт розташований на Борівському напрямку.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі
Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі
18.02.2026, 18:22
Знищили греблю Оскільського водосховища: судитимуть генералів РФ (відео)
Знищили греблю Оскільського водосховища: судитимуть генералів РФ (відео)
18.02.2026, 16:13
Ухилянта, що наїхав на поліціянтку в Харкові, судитимуть
Ухилянта, що наїхав на поліціянтку в Харкові, судитимуть
18.02.2026, 17:55
Небезпечна погода знову буде на Харківщині. Коли ж настане потепління
Небезпечна погода знову буде на Харківщині. Коли ж настане потепління
18.02.2026, 14:20
Схема на EcoFlow у Харкові: понад 20 людей стали жертвами шахрая
Схема на EcoFlow у Харкові: понад 20 людей стали жертвами шахрая
18.02.2026, 14:48
НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС
НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС
18.02.2026, 13:41

Новини за темою:

17.02.2026
На Куп’янщині – без атак, на півночі Харківщини йдуть три бої: ГШ на 16:00
16.02.2026
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
15.02.2026
Сьогодні 15 лютого 2026: яке свято та день в історії
14.02.2026
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
14.02.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ситуація на фронті: де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби війська РФ три рази атакували в Харківській області, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".