Гражданство Румынии оказалось на 2-й позиции NPI: оформление доступно без переезда

Гражданство Румынии в начале 2026 года заняло второе место в рейтинге Nomad Passport Index — на одной строчке с Грецией и Ирландией; лидером рейтинга стала Мальта.

Данные румынской стороны отражают масштаб процедуры получения гражданства. По информации Министерства юстиции Румынии, в 2018–2024 годах зарегистрировано около 428 тыс. заявлений о предоставлении гражданства. В 2022–2024 годах решениями руководителя Национального органа по гражданству (ANC) было вынесено порядка 134 тыс. решений, что в среднем составляет 44–45 тыс. в год. Кроме того, ежемесячно подается около 5 тыс. новых заявлений.

На этом фоне Румыния продемонстрировала один из самых заметных рывков в рейтинге, поднявшись примерно на два десятка позиций за год. Об этом говорится в публикации издания «Хвиля». Nomad Passport Index оценивает не только количество безвизовых направлений, но и более широкий набор критериев — свободу проживания и перемещения, международное восприятие паспорта, предсказуемость правовых правил, а также отношение к множественному гражданству.

Одним из факторов роста позиций в материале называется окончательное присоединение Румынии к шенгенскому пространству, что упростило перемещение по Европе по сухопутным маршрутам и снизило число внутренних проверок на границах.

Отмечается устойчивый интерес к румынскому гражданству со стороны выходцев из стран бывшего СССР. По публичным оценкам, через упрощенный механизм за годы его действия второй паспорт получили миллионы человек. Крупнейший поток заявителей связан с Молдовой: по словам президента Майи Санду, около 1,5 млн граждан страны обладают также румынским гражданством. При этом география заявителей давно шире и не ограничивается одним направлением.

Украина остается отдельной линией спроса. С 16 января 2026 года в стране начала действовать модель множественного гражданства, что снизило чувствительность темы второго паспорта. При этом украинцы и ранее оформляли второе гражданство, но фактически чаще могли полноценно использовать его за пределами Украины; среди наиболее распространенных направлений упоминаются Венгрия, Румыния и Болгария.

Дополнительным фактором остается положение украинцев в ЕС по режиму временной защиты: он продлен до 4 марта 2027 года, но по своей сути остается временным статусом и не дает долгосрочной гарантии закрепления. И в такой ситуации гражданство страны ЕС — и прежде всего румынское — рассматривается как наиболее устойчивый формат статуса. Высокая позиция Румынии в Nomad Passport Index дополнительно закрепляет этот сдвиг: речь уже не только о мобильности, а о «весе» гражданства как европейского правового статуса.