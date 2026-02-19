Live

Громадянство Румунії опинилося на 2-й позиції NPI: оформлення доступне без переїзду

Реклама 19:39   19.02.2026
Ирина Максимова
Громадянство Румунії опинилося на 2-й позиції NPI: оформлення доступне без переїзду

Громадянство Румунії на початку 2026 року посіло друге місце в рейтингу Nomad Passport Index – на одному рядку з Грецією та Ірландією. Лідером рейтингу стала Мальта.

Дані румунської сторони відображають масштаб процедури набуття громадянства. За інформацією Міністерства юстиції Румунії, у 2018–2024 роках зареєстровано близько 428 тисяч заяв про надання громадянства. У 2022-2024 роках рішеннями керівника Національного органу з громадянства (ANC) було винесено близько 134 тис. рішень, що в середньому становить 44-45 тис. на рік. Крім того, щомісяця подається близько 5 тис. нових заяв.

На цьому тлі Румунія продемонструвала один із найпомітніших ривків у рейтингу, піднявшись приблизно на два десятки позицій за рік. Про це йдеться у публікації видання “Хвиля”. Nomad Passport Index оцінює не лише кількість безвізових напрямів, а й ширший набір критеріїв — свободу проживання та переміщення, міжнародне сприйняття паспорта, передбачуваність правових правил, а також ставлення до множинного громадянства.

Одним із факторів зростання позицій у матеріалі називається остаточне приєднання Румунії до шенгенського простору, що спростило переміщення Європою сухопутними маршрутами та знизило кількість внутрішніх перевірок на кордонах.

Наголошується на стійкому інтересі до румунського громадянства з боку вихідців з країн колишнього СРСР. За публічними оцінками через спрощений механізм за роки його дії другий паспорт отримали мільйони людей. Найбільший потік заявників пов’язаний з Молдовою: за словами президента Маї Санду, близько 1,5 млн громадян країни мають також румунське громадянство. При цьому географія заявників давно ширша та не обмежується одним напрямком.

Україна залишається окремою лінією попиту. З 16 січня 2026 року в країні почала діяти модель множинного громадянства, що зменшило чутливість теми другого паспорта. При цьому українці й раніше оформляли друге громадянство, але фактично найчастіше могли повноцінно використовувати його за межами України; серед найпоширеніших напрямів згадуються Угорщина, Румунія та Болгарія.

Додатковим чинником залишається становище українців у ЄС щодо режиму тимчасового захисту: його продовжено до 4 березня 2027 року, але за своєю суттю він залишається тимчасовим статусом та не дає довгострокової гарантії закріплення. І в такій ситуації громадянство країни ЄС — і насамперед румунське — розглядається як найстійкіший формат статусу. Висока позиція Румунії в Nomad Passport Index додатково закріплює це зрушення: мова вже не лише про мобільність, а про “вагу” громадянства як європейського правового статусу.

Автор: Ирина Максимова
Популярно
На два з гаком місяці перекрили один із провулків Харкова для транспорту
На два з гаком місяці перекрили один із провулків Харкова для транспорту
19.02.2026, 20:34
Наче у фільмі жахів: 17-річна дівчина травмувалася у ДТП на Харківщині
Наче у фільмі жахів: 17-річна дівчина травмувалася у ДТП на Харківщині
19.02.2026, 18:33
На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ
19.02.2026, 17:43
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
Трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
19.02.2026, 19:19
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)
19.02.2026, 15:17

Новини за темою:

14.10.2025
Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ
30.07.2025
Землю на Харківщині відібрали в громадян РФ, які отримали спадщину
06.03.2024
Медведчук намагається повернути громадянство України та мандат: як ідуть суди
22.01.2024
Зеленський підписав указ “Про історично населені українцями території РФ”
16.02.2023
Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Громадянство Румунії опинилося на 2-й позиції NPI: оформлення доступне без переїзду», то перегляньте більше у розділі Реклама на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 19:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ирина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадянство Румунії на початку 2026 року посіло друге місце в рейтингу Nomad Passport Index – на одному рядку з Грецією та Ірландією. Лідером рейтингу стала Мальта".