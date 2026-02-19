Громадянство Румунії опинилося на 2-й позиції NPI: оформлення доступне без переїзду

Громадянство Румунії на початку 2026 року посіло друге місце в рейтингу Nomad Passport Index – на одному рядку з Грецією та Ірландією. Лідером рейтингу стала Мальта.

Дані румунської сторони відображають масштаб процедури набуття громадянства. За інформацією Міністерства юстиції Румунії, у 2018–2024 роках зареєстровано близько 428 тисяч заяв про надання громадянства. У 2022-2024 роках рішеннями керівника Національного органу з громадянства (ANC) було винесено близько 134 тис. рішень, що в середньому становить 44-45 тис. на рік. Крім того, щомісяця подається близько 5 тис. нових заяв.

На цьому тлі Румунія продемонструвала один із найпомітніших ривків у рейтингу, піднявшись приблизно на два десятки позицій за рік. Про це йдеться у публікації видання “Хвиля”. Nomad Passport Index оцінює не лише кількість безвізових напрямів, а й ширший набір критеріїв — свободу проживання та переміщення, міжнародне сприйняття паспорта, передбачуваність правових правил, а також ставлення до множинного громадянства.

Одним із факторів зростання позицій у матеріалі називається остаточне приєднання Румунії до шенгенського простору, що спростило переміщення Європою сухопутними маршрутами та знизило кількість внутрішніх перевірок на кордонах.

Наголошується на стійкому інтересі до румунського громадянства з боку вихідців з країн колишнього СРСР. За публічними оцінками через спрощений механізм за роки його дії другий паспорт отримали мільйони людей. Найбільший потік заявників пов’язаний з Молдовою: за словами президента Маї Санду, близько 1,5 млн громадян країни мають також румунське громадянство. При цьому географія заявників давно ширша та не обмежується одним напрямком.

Україна залишається окремою лінією попиту. З 16 січня 2026 року в країні почала діяти модель множинного громадянства, що зменшило чутливість теми другого паспорта. При цьому українці й раніше оформляли друге громадянство, але фактично найчастіше могли повноцінно використовувати його за межами України; серед найпоширеніших напрямів згадуються Угорщина, Румунія та Болгарія.

Додатковим чинником залишається становище українців у ЄС щодо режиму тимчасового захисту: його продовжено до 4 березня 2027 року, але за своєю суттю він залишається тимчасовим статусом та не дає довгострокової гарантії закріплення. І в такій ситуації громадянство країни ЄС — і насамперед румунське — розглядається як найстійкіший формат статусу. Висока позиція Румунії в Nomad Passport Index додатково закріплює це зрушення: мова вже не лише про мобільність, а про “вагу” громадянства як європейського правового статусу.