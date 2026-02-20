Сотню фиктивных преподавателей обнаружили в Харькове: подробности схемы (фото)

Правоохранители задержали в Харькове дельцов, которые, по данным следствия, оформляли уклонистов «преподавателями», чтобы сделать им бронь от призыва.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к организации схемы причастны чиновники одного из местных частных предприятий, официально занимающихся образовательной деятельностью и имеющее лицензию на подготовку охранников.

«Директор предприятия, его предшественник и женщина, исполнявшая обязанности главного бухгалтера без официального трудоустройства, за деньги фиктивно оформляли военнообязанных мужчин на должности преподавателей», — установило следствие.

Отмечается, что фигуранты на бумаге показывали, что предприятие якобы работает законно и оказывает образовательные услуги. На самом же деле оформленные «преподаватели» там не работали и никаких занятий не проводили.

В СБУ добавляют: фигуранты оформляли документы, на основании которых мужчины получали отсрочку. Установлено, что незаконной схемой успели воспользоваться более 100 уклонистов.

«Для получения взяток фигуранты ввели четкий «тариф»: первоначальный взнос составил 3 тыс. долларов, а в дальнейшем – по 500 долларов каждые полгода за продолжение «сотрудничества». Кроме этого, фиктивно оформленные работники за свой счет платили налоги и обязательные платежи, связанные с их «трудоустройством», в частности, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос и военный сбор», — добавили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли сервер с поличным, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие участие фигурантов в схеме.

Всем троим сообщили о подозрении по ⁠ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Сейчас им уже избрали меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы.

Продолжаются следственно-оперативные действия.