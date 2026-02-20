Сотню фіктивних викладачів виявили у Харкові: подробиці схеми (фото)

Правоохоронці затримали у Харкові ділків, які, за даними слідства, оформлювали ухилянтів «викладачами», щоб зробити їм бронь від призову.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до організації схеми причетні посадовці одного з місцевих приватних підприємств, яке офіційно займається освітньою діяльністю та має ліцензію на підготовку охоронників.

«Директор підприємства, його попередник та жінка, яка виконувала обов’язки головного бухгалтера без офіційного працевлаштування, за гроші фіктивно оформлювали військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів», – встановило слідство.

Зазначається: фігуранти на папері показували, що підприємство нібито працює законно і надає освітні послуги. Насправді ж оформлені «викладачі» там не працювали і жодних занять не проводили.

В СБУ додають: фігуранти оформлювали документи, на підставі яких чоловіки отримували відстрочки. Встановлено, що незаконною схемою встигли скористатися понад 100 ухилянтів.

«Для отримання хабарів фігуранти запровадили чіткий «тариф»: початковий внесок становив 3 тис. доларів, а надалі – по 500 доларів кожні пів року за продовження «співпраці». Окрім цього, фіктивно оформлені працівники за власний рахунок сплачували податки та обов’язкові платежі, пов’язані з їхнім «працевлаштуванням», зокрема податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір», – додали в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили сервер із доказами, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують участь фігурантів у схемі.

Усім трьом повідомили про підозру за ⁠ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 8 років тюрми.

Тривають слідчо-оперативні дії.