Live

Снег, туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля

Погода 20:00   22.02.2026
Оксана Горун
Снег, туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля

В Харькове продолжатся температурные скачки — от дневных оттепелей к ночным морозам и обратно. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

 Прогноз погоды на 23 февраля опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. По информации метеорологов, ночь пройдет без осадков. А вот днем возможен небольшой снег и мокрый снег — и в городе, и в области. Будет слабый туман и гололед на дорогах.

Температура воздуха в Харькове: ночью 8 – 10° мороза, днем ​​около 0°.

В области: ночью 7 – 12° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

«По неделе погода будет более теплая, но с осадками и порывистым ветром, — предупредила синоптик Наталья Диденко. — Налегайте на витамины, на эхинацею, зеленый лук, апельсины, петрушку с укропом, выравниваем авитаминозный баланс в сторону витаминного. Ровно через неделю – весна!»

Читайте также: Лед на ветках деревьев: чем это опасно и что можно сделать, объяснил агроном📹

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
22.02.2026, 16:36
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
22.02.2026, 07:45
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
22.02.2026, 13:17
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
22.02.2026, 15:43
Бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 22 февраля
Бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 22 февраля
22.02.2026, 16:27

Новости по теме:

22.02.2026
Почти 100 дней сэкономили в Харькове на дифференцированной тревоге — Терехов
22.02.2026
Большая часть руин Волчанска — под контролем ВС РФ — спикер Объединенных сил
22.02.2026
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
22.02.2026
Бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 22 февраля
22.02.2026
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Снег, туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжатся температурные скачки — от дневных оттепелей к ночным морозам и обратно. Синоптики прогнозируют небольшой снег".