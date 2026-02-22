Снег, туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля
В Харькове продолжатся температурные скачки — от дневных оттепелей к ночным морозам и обратно. Синоптики прогнозируют небольшой снег.
Прогноз погоды на 23 февраля опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. По информации метеорологов, ночь пройдет без осадков. А вот днем возможен небольшой снег и мокрый снег — и в городе, и в области. Будет слабый туман и гололед на дорогах.
Температура воздуха в Харькове: ночью 8 – 10° мороза, днем около 0°.
В области: ночью 7 – 12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
«По неделе погода будет более теплая, но с осадками и порывистым ветром, — предупредила синоптик Наталья Диденко. — Налегайте на витамины, на эхинацею, зеленый лук, апельсины, петрушку с укропом, выравниваем авитаминозный баланс в сторону витаминного. Ровно через неделю – весна!»
Читайте также: Лед на ветках деревьев: чем это опасно и что можно сделать, объяснил агроном📹
