Сніг, туман та ожеледь: прогноз погоди в Харкові та області на 23 лютого

У Харкові триватимуть температурні стрибки – від денних відлиг до нічних морозів та назад. Синоптики прогнозують невеликий сніг.

Прогноз погоди на 23 лютого опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології. За інформацією метеорологів, ніч мине без опадів. А ось удень можливий невеликий сніг та мокрий сніг – і в місті, і в області. Буде слабкий туман та ожеледиця на дорогах.

Температура повітря в Харкові: вночі 8 – 10° морозу, вдень близько 0°.

В області: вночі 7 – 12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

“По тижню погода буде тепліша, але з опадами та рвучким вітром, – попередила синоптикиня Наталка Діденко. – Налягайте на вітаміни, на ехінацею, зелену цибулю, апельсини, петрушку з кропом, вирівнюємо авітамінозний баланс у бік вітамінного.”