Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 25 февраля.
В Харькове и области будет пасмурно. Ночью и днем — небольшие осадки: снег и мокрый снег. Будет туман, который может ограничить видимость до 200-500 метров.
Температура в течение суток в Харьковской области будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове, по данным метеорологов, будет около 0°.
Подобным образом выглядит прогноз на все ближайшие дни: вплоть до 1 марта победы весны над зимой не намечается. Это время года — одно из самых контрастных и переменчивых. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеорологов в течение многих лет. Так, 24 февраля в 1945 году в Харькове было 30,5° мороза. А в 1990-м — 10,4° тепла.
