Live

Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля

Погода 21:22   24.02.2026
Оксана Горун
Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 25 февраля. 

В Харькове и области будет пасмурно. Ночью и днем — небольшие осадки: снег и мокрый снег. Будет туман, который может ограничить видимость до 200-500 метров.

Температура в течение суток в Харьковской области будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове, по данным метеорологов, будет  около 0°.

Подобным образом выглядит прогноз на все ближайшие дни: вплоть до 1 марта победы весны над зимой не намечается. Это время года — одно из самых контрастных и переменчивых. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеорологов в течение многих лет. Так, 24 февраля в 1945 году в Харькове было 30,5° мороза. А в 1990-м — 10,4° тепла.

Читайте также: Когда придет весна? Новый сурок Тимка IV сделал прогноз на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: годовщина большой войны
Новости Харькова — главное за 24 февраля: годовщина большой войны
24.02.2026, 21:40
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
24.02.2026, 14:16
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз
Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз
24.02.2026, 18:25
Сырский лично наградил младшего сержанта из харьковской 92-й ОШБр (фото)
Сырский лично наградил младшего сержанта из харьковской 92-й ОШБр (фото)
24.02.2026, 17:22

Новости по теме:

24.02.2026
Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля
24.02.2026
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
24.02.2026
Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины
24.02.2026
Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов
24.02.2026
Объект газодобычи на Харьковщине атакует РФ 24 февраля — Нафтогаз


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 21:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 25 февраля".