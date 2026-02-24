Мокрий сніг і слабкий туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 лютого
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на 25 лютого.
У Харкові та області буде похмуро. Вночі та вдень – невеликі опади: сніг та мокрий сніг. Буде туман, який може обмежити видимість до 200-500 метрів.
Температура протягом доби на Харківщині коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Харкові, за даними метеорологів, буде близько 0°.
Схожим чином виглядає прогноз на всі найближчі дні: аж до 1 березня перемоги весни над зимою не передбачається. Ця пора року – одна з найконтрастніших і мінливих. Про це свідчать дані спостережень метеорологів за багато років. Так, 24 лютого 1945 року в Харкові було 30,5° морозу. А 1990-го – 10,4° тепла.
