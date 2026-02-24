Про небезпеку попередила ДСНС мешканців Харківщини
Небезпечна погода буде найближчим часом, протягом ночі та вранці 25 лютого у Харкові та області, поінформувала пресслужба регіонального ГУ ДСНС України.
“У найближчу годину зі збереженням вночі та вранці 25 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними“, – попередили у ДСНС увечері 24 лютого.
За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, крім туману, вночі можливі помірні опади – сніг та мокрий сніг. Температура повітря протягом найближчої доби переходитиме через 0° – по області від 2° морозу до 3° тепла. У місті – близько 0°. Вітер буде незначним – 3-8 м/с.
