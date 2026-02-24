Live

Про небезпеку попередила ДСНС мешканців Харківщини

Погода 19:20   24.02.2026
Оксана Горун
Про небезпеку попередила ДСНС мешканців Харківщини

Небезпечна погода буде найближчим часом, протягом ночі та вранці 25 лютого у Харкові та області, поінформувала пресслужба регіонального ГУ ДСНС України.

У найближчу годину зі збереженням вночі та вранці 25 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними“, – попередили у ДСНС увечері 24 лютого.

За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, крім туману, вночі можливі помірні опади – сніг та мокрий сніг. Температура повітря протягом найближчої доби переходитиме через 0° – по області від 2° морозу до 3° тепла. У місті – близько 0°. Вітер буде незначним – 3-8 м/с.

Читайте також: Вдень 25 лютого в Харкові не їздитимуть тролейбуси одним з маршрутів

Автор: Оксана Горун
Популярно
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік
24.02.2026, 19:35
Об’єкт газовидобутку на Харківщині атакує РФ 24 лютого – Нафтогаз
Об’єкт газовидобутку на Харківщині атакує РФ 24 лютого – Нафтогаз
24.02.2026, 18:25
Дім демонтували до війни: на Харківщині хотіли обдурити комісію «єВідновлення»
Дім демонтували до війни: на Харківщині хотіли обдурити комісію «єВідновлення»
24.02.2026, 15:24
Сирський особисто нагородив молодшого сержанта із харківської 92-ї ОШБр
Сирський особисто нагородив молодшого сержанта із харківської 92-ї ОШБр
24.02.2026, 17:22
Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
24.02.2026, 16:42
“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000
“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000
24.02.2026, 18:00

Новини за темою:

24.02.2026
БпЛА атакував Печеніги: сталася пожежа у будинку (фото)
21.02.2026
У ДСНС розповіли, що гасили на Харківщині
19.02.2026
РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині
18.02.2026
НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС
17.02.2026
На човні з власного подвір’я вивозили родину під Харковом (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про небезпеку попередила ДСНС мешканців Харківщини», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 19:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечна погода буде найближчим часом, протягом ночі та вранці 25 лютого у Харкові та області, поінформувала пресслужба регіонального ГУ ДСНС України".