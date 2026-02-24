Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины
Опасная погода будет в ближайшее время, в течение ночи и утром 25 февраля в Харькове и области, проинформировала пресс-служба регионального ГУ ГСЧС Украины.
«В ближайший час время с сохранением ночью и утром 25 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в ГСЧС вечером 24 февраля.
По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, кроме тумана, ночью возможны умеренные осадки — снег и мокрый снег. Температура воздуха в течение ближайших суток будет переходить через 0° — по области от 2° мороза до 3° тепла. В городе — около 0°. Ветер будет незначительным — 3 – 8 м/с.
Читайте также: Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, погода, предупреждение, туман;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 19:20;