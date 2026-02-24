Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины

Опасная погода будет в ближайшее время, в течение ночи и утром 25 февраля в Харькове и области, проинформировала пресс-служба регионального ГУ ГСЧС Украины.

«В ближайший час время с сохранением ночью и утром 25 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в ГСЧС вечером 24 февраля.

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, кроме тумана, ночью возможны умеренные осадки — снег и мокрый снег. Температура воздуха в течение ближайших суток будет переходить через 0° — по области от 2° мороза до 3° тепла. В городе — около 0°. Ветер будет незначительным — 3 – 8 м/с.

Читайте также: Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов