Live

Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины

Погода 19:20   24.02.2026
Оксана Горун
Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины

Опасная погода будет в ближайшее время, в течение ночи и утром 25 февраля в Харькове и области, проинформировала пресс-служба регионального ГУ ГСЧС Украины.

«В ближайший час время с сохранением ночью и утром 25 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в ГСЧС вечером 24 февраля.

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, кроме тумана, ночью возможны умеренные осадки — снег и мокрый снег.  Температура воздуха в течение ближайших суток будет переходить через 0° — по области от 2° мороза до 3° тепла. В городе — около 0°. Ветер будет незначительным — 3 – 8 м/с.

Читайте также: Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: 4 года войны, удар по газодобыче
Новости Харькова — главное за 24 февраля: 4 года войны, удар по газодобыче
24.02.2026, 19:24
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
Утром в Харькове загорелось кафе: есть ли пострадавшие (фото, видео)
24.02.2026, 14:16
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
24.02.2026, 14:07
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
24.02.2026, 19:35

Новости по теме:

24.02.2026
БпЛА атаковал Печенеги: произошел пожар в доме (фото)
21.02.2026
В ГСЧС рассказали, что тушили на Харьковщине
19.02.2026
РФ ударила по ферме под Харьковом: пострадал мужчина, погибли свиньи
18.02.2026
ЧП на Харьковщине: пять человек отравились угарным газом — ГСЧС
17.02.2026
На лодке из собственного двора вывозили семью под Харьковом (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 19:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасная погода будет в ближайшее время, в течение ночи и утром 25 февраля в Харькове и области, проинформировала пресс-служба регионального ГУ ГСЧС Украины".