Ночью подморозит, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью слабый туман. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 3 до 5 градусов со знаком «минус», днем – около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.