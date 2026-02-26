Вночі підморозить, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 27 лютого
У п’ятницю, 27 лютого, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Вночі туман. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 3 до 5 градусів зі знаком “мінус”, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.
26 Лютого 2026 в 20:56