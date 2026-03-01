Ветер или малые атомные реакторы? Мнение эксперта, где брать энергию Харькову

Физическая защита ключевых подстанций в Харькове и развитие возобновляемой энергетики в громадах области. Эти два главных направления подготовки региона к следующему отопительному сезону выделил в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.

«В Харькове нужно защищать оборудование, которое передает электрическую энергию. По возможности прятать под землю или хотя бы защищать бункерами. То есть каким-то образом защищать наши подстанции, главные подстанции, которые ведут в город», — подчеркнул Данильченко.

В то же время громадам области профессор предлагает развивать возобновляемую энергетику. Они могут строить солнечные и ветровые электростанции, а излишки энергии передавать соседям или самому Харькову. Это позволит уменьшить зависимость региона от других областей.

«Харьковский регион уменьшит потребление за счет установки возобновляемых источников у себя. И нам не нужно будет много передавать из других регионов», — пояснил эксперт.

Недостатки «зеленой» генерации (нестабильность выработки) Данильченко предлагает компенсировать газотурбинными станциями, которые можно быстро запускать в пиковые часы.

Отдельно профессор упомянул о перспективе малых модульных реакторов. По его словам, Харьков мог бы стать пилотной площадкой для внедрения этой технологии в Украине. Однако из-за близости к линии фронта реализация такого проекта во время войны невозможна.

В полном интервью Данильченко выразил убеждение, что в Харькове нужно стремиться не к полной автономности каждого многоквартирного дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности. Также он рассказал:

