Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – появились графики

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 10 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом информируют в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 19:00-22:00

1.2 08:30-11:00; 19:00-22:00

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00; 19:00-22:00

3.1 22:00-24:00

3.2 22:00-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 не вимикається

5.2 16:00-19:00

6.1 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

