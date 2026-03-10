Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – появились графики
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 10 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом информируют в АО «Харьковоблэнерго».
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 19:00-22:00
1.2 08:30-11:00; 19:00-22:00
2.1 08:30-12:00; 19:00-22:00
2.2 08:30-12:00; 19:00-22:00
3.1 22:00-24:00
3.2 22:00-24:00
4.1 12:00-15:30
4.2 12:00-15:30
5.1 не вимикається
5.2 16:00-19:00
6.1 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.
