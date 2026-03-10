Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – з’явилися графіки
Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 10 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це інформують у АТ “Харківобленерго”.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 19:00-22:00
1.2 08:30-11:00; 19:00-22:00
2.1 08:30-12:00; 19:00-22:00
2.2 08:30-12:00; 19:00-22:00
3.1 22:00-24:00
3.2 22:00-24:00
4.1 12:00-15:30
4.2 12:00-15:30
5.1 не виключається
5.2 16:00-19:00
6.1 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.
