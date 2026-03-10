Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – з’явилися графіки

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 10 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це інформують у АТ “Харківобленерго”.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 19:00-22:00

1.2 08:30-11:00; 19:00-22:00

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00; 19:00-22:00

3.1 22:00-24:00

3.2 22:00-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 не виключається

5.2 16:00-19:00

6.1 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.