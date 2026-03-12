На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток враг атаковал на Харьковщине трижды, сообщает Генштаб ВСУ в сводкеи по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону населенного пункта Зыбино. Бой продолжается.

На Купянском направлении противник два раза шел вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 45 атак, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, на Харьковщине ночью 12 марта враг несколько раз нанес повторные удары по спасателям, которые тушили пожары из-за «прилетов». Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире «Суспільне. Студія» отметил, что пострадали шесть работников, двух спасателей госпитализировали со взрывной травмой.