На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток враг атаковал на Харьковщине трижды, сообщает Генштаб ВСУ в сводкеи по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону населенного пункта Зыбино. Бой продолжается.
На Купянском направлении противник два раза шел вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковка.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 45 атак, отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, на Харьковщине ночью 12 марта враг несколько раз нанес повторные удары по спасателям, которые тушили пожары из-за «прилетов». Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире «Суспільне. Студія» отметил, что пострадали шесть работников, двух спасателей госпитализировали со взрывной травмой.
Читайте также: Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 16:45;