На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку доби ворог атакував на Харківщині тричі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз атакували у бік населеного пункту Зибине. Бій триває.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 45 атак, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, на Харківщині вночі 12 березня ворог декілька разів завдав повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежі через “прильоти”. Речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко в етері “Суспільне. Студія” зазначив, що постраждали шестеро працівників, двох рятувальників шпиталізували з вибуховою травмою.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 16:45;