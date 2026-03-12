На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Від початку доби ворог атакував на Харківщині тричі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз атакували у бік населеного пункту Зибине. Бій триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 45 атак, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, на Харківщині вночі 12 березня ворог декілька разів завдав повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежі через “прильоти”. Речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко в етері “Суспільне. Студія” зазначив, що постраждали шестеро працівників, двох рятувальників шпиталізували з вибуховою травмою.