Live

Шестеро рятувальників постраждали на Харківщині через повторні удари РФ

Суспільство 13:47   12.03.2026
Вікторія Яковенко
Шестеро рятувальників постраждали на Харківщині через повторні удари РФ Фото ілюстративне/ ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині вночі 12 березня ворог декілька разів завдав повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежі через “прильоти”. Речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко в етері “Суспільне. Студія” зазначив, що серед працівників є постраждалі.

“У селищі Золочів вночі ворог завдав ударів БпЛА по центру населеного пункту. До місця події вирушили підрозділи ДСНС. Ворог завдав повторних ударів по місцю роботи: суттєво пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль, рятувальники згодом звернулися за медичною допомогою. Шестеро рятувальників постраждали, двоє з них ушпиталені з вибуховою травмою”, – розповів Василенко.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що в цьому випадку у пожежний автомобіль влучив БпЛА типу “Молния”.

Також, додав він, в Золочеві за три години РФ знову завдала повторного удару. Під обстріл на цей раз потрапив службовий автомобіль в якому їхали на виклик офіцери-рятувальники громади. Авто пошкоджене, працівники не постраждали. У цьому випадку РФ випустила “Ланцет”, додали в прокуратурі.

Крім цього, окупанти вдарили повторно по Київському району Харкова.

“Оперативно надійшло повідомлення про повторний удар, рятувальники встигли відвезти особовий склад”, – зазначили у ДСНС.

Читайте також: Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
12.03.2026, 14:14
Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
12.03.2026, 10:51
Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти
Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти
12.03.2026, 11:51
ДСНС: рятувальники змогли загасити пожежу після “прильоту” у Великому Бурлуку
ДСНС: рятувальники змогли загасити пожежу після “прильоту” у Великому Бурлуку
12.03.2026, 11:35
Новини Харкова — головне за 12 березня: удари РФ, постраждали рятувальники
Новини Харкова — головне за 12 березня: удари РФ, постраждали рятувальники
12.03.2026, 14:16
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
12.03.2026, 10:21

Новини за темою:

12.03.2026
ДСНС: рятувальники змогли загасити пожежу після “прильоту” у Великому Бурлуку
12.03.2026
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
12.03.2026
На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через “прильоти”
11.03.2026
За добу рятувальники на Харківщині загасили 15 пожеж
10.03.2026
ДСНС: понад десяток пожеж ліквідували рятувальники в регіоні за добу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шестеро рятувальників постраждали на Харківщині через повторні удари РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 13:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вночі 12 березня ворог декілька разів завдав повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежі через “прильоти”.".