Шестеро рятувальників постраждали на Харківщині через повторні удари РФ
На Харківщині вночі 12 березня ворог декілька разів завдав повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежі через “прильоти”. Речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко в етері “Суспільне. Студія” зазначив, що серед працівників є постраждалі.
“У селищі Золочів вночі ворог завдав ударів БпЛА по центру населеного пункту. До місця події вирушили підрозділи ДСНС. Ворог завдав повторних ударів по місцю роботи: суттєво пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль, рятувальники згодом звернулися за медичною допомогою. Шестеро рятувальників постраждали, двоє з них ушпиталені з вибуховою травмою”, – розповів Василенко.
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що в цьому випадку у пожежний автомобіль влучив БпЛА типу “Молния”.
Також, додав він, в Золочеві за три години РФ знову завдала повторного удару. Під обстріл на цей раз потрапив службовий автомобіль в якому їхали на виклик офіцери-рятувальники громади. Авто пошкоджене, працівники не постраждали. У цьому випадку РФ випустила “Ланцет”, додали в прокуратурі.
Крім цього, окупанти вдарили повторно по Київському району Харкова.
“Оперативно надійшло повідомлення про повторний удар, рятувальники встигли відвезти особовий склад”, – зазначили у ДСНС.
