Шесть спасателей пострадали на Харьковщине из-за повторных ударов РФ

На Харьковщине ночью 12 марта враг несколько раз нанес повторные удары по спасателям, которые тушили пожары из-за «прилетов». Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире «Суспільне. Студія» отметил, что среди работников есть пострадавшие.

«В поселке Золочев ночью враг нанес удары БпЛА по центру населенного пункта. К месту происшествия выехали подразделения ГСЧС. Враг нанес повторные удары по месту работы: существенно поврежден пожарно-спасательный автомобиль, спасатели впоследствии обратились за медицинской помощью. Шестеро спасателей пострадали, двое из них госпитализированы с взрывной травмой», — рассказал Василенко.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в этом случае в пожарный автомобиль попал БпЛА типа «Молния».

Также, добавил он, в Золочеве через три часа РФ снова нанесла повторный удар. Под обстрел на этот раз попал служебный автомобиль, в котором ехали на вызов офицеры-спасатели громады. Автомобиль поврежден, работники не пострадали. В этом случае РФ выпустила «Ланцет», добавили в прокуратуре.

Кроме этого, оккупанты нанесли повторный удар по Киевскому району Харькова.

«Оперативно поступило сообщение о повторном ударе, спасатели успели отвезти личный состав», — отметили в ГСЧС.