Всего 30 минут понадобилось копам, чтобы найти пропавшего мальчика
13 марта в полицию обратилась бабушка мальчика и сообщила, что ее внук пропал. Инцидент произошёл в селе Левковка Чугуевского района.
Она уточнила, что ребенок 2012 года рождения ушел без телефона. Конфликтов в семье не было, однако куда мог уйти мальчик – никто не знал.
«Для установления места нахождения несовершеннолетнего был ориентирован личный состав отдела полиции. Благодаря слаженным и оперативным действиям уже через 30 минут правоохранители нашли парня. Никакой угрозы жизни и здоровью ребенка не было», – отметили в ГУ НП.
Как оказалось, мальчик просто ушел гулять.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: нашли, полиция, пропал ребенок, харьковщина;
«Всего 30 минут понадобилось копам, чтобы найти пропавшего мальчика»
Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 18:45;