Всего 30 минут понадобилось копам, чтобы найти пропавшего мальчика

13 марта в полицию обратилась бабушка мальчика и сообщила, что ее внук пропал. Инцидент произошёл в селе Левковка Чугуевского района.

Она уточнила, что ребенок 2012 года рождения ушел без телефона. Конфликтов в семье не было, однако куда мог уйти мальчик – никто не знал.

«Для установления места нахождения несовершеннолетнего был ориентирован личный состав отдела полиции. Благодаря слаженным и оперативным действиям уже через 30 минут правоохранители нашли парня. Никакой угрозы жизни и здоровью ребенка не было», – отметили в ГУ НП.

Как оказалось, мальчик просто ушел гулять.