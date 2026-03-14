Всього 30 хвилин знадобилося копам, щоб знайти зниклого хлопчика
13 березня до поліції звернулася бабуся хлопчика та повідомила, що її онук зник. Інцидент стався у селі Левківка Чугуївського району.
Вона уточнила, що дитина 2012 року народження пішла без телефону. Конфліктів у сім’ї не було, проте куди міг піти хлопчик – ніхто не знав.
“Для встановлення місця перебування неповнолітнього був орієнтований особовий склад відділу поліції. Завдяки злагодженим та оперативним діям вже через 30 хвилин правоохоронці знайшли хлопця. Жодної загрози життю та здоров’ю дитини не було“, – зазначили у ГУ НП.
Як виявилось, хлопчик просто пішов гуляти.
Читайте також: Поліцейські вивезли із Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою
Категорії: Події, Україна; Теги: знайшли, поліція, пропал ребенок, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 18:45;