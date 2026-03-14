Live

Всього 30 хвилин знадобилося копам, щоб знайти зниклого хлопчика

Події 18:45   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
13 березня до поліції звернулася бабуся хлопчика та повідомила, що її онук зник. Інцидент стався у селі Левківка Чугуївського району. 

Вона уточнила, що дитина 2012 року народження пішла без телефону. Конфліктів у сім’ї не було, проте куди міг піти хлопчик – ніхто не знав.

Для встановлення місця перебування неповнолітнього був орієнтований особовий склад відділу поліції. Завдяки злагодженим та оперативним діям вже через 30 хвилин правоохоронці знайшли хлопця. Жодної загрози життю та здоров’ю дитини не було“, – зазначили у ГУ НП.

Як виявилось, хлопчик просто пішов гуляти.

Читайте також: Поліцейські вивезли із Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою

Популярно
Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа
Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа
14.03.2026, 19:32
Затишшя немає: наступ на Харківщині йде у повітрі БпЛА – огляд фронту
Затишшя немає: наступ на Харківщині йде у повітрі БпЛА – огляд фронту
14.03.2026, 19:05
Всього 30 хвилин знадобилося копам, щоб знайти зниклого хлопчика
Всього 30 хвилин знадобилося копам, щоб знайти зниклого хлопчика
14.03.2026, 18:45
Поліцейські вивезли з Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою
Поліцейські вивезли з Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою
14.03.2026, 17:15
Новини Харкова — головне 14 березня: ситуація на фронті, пожежі
Новини Харкова — головне 14 березня: ситуація на фронті, пожежі
14.03.2026, 19:36
Трагедія й порятунок дітей у Харкові, удар біля автобуса – підсумки 13 березня
Трагедія й порятунок дітей у Харкові, удар біля автобуса – підсумки 13 березня
13.03.2026, 23:00

Новини за темою:

22.02.2026
Посварився з мамою та пішов із дому по трасі: під Харковом шукали 13-річного
23.10.2025
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
25.09.2025
Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото)
26.08.2025
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
23.07.2025
П’ять днів співмешканка не поверталася додому: чоловік звернувся до поліції


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

