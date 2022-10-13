Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк

Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета ударила в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение.