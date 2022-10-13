Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк
Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета ударила в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение.Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: война, обстрел, Подоляк; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:01;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк".