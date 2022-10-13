Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🔴

Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк

Мир 18:01   13.10.2022
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк

Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета ударила в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение.

Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины

Новости по теме:

21:28
В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго
21:17
В Харькове минимум два «прилета» — Терехов
13:56
ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)
11:25
Армия РФ продолжает обстреливать Казачью Лопань — Задоренко
09:24
Мобилизированных из РФ затопило в окопах на Харьковщине: они сдались 92 ОМБр

Вы читали новость: «Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:01;

  • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк".