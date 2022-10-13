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Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк

Політика 18:01   13.10.2022
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк

Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета вдарила у житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення.

Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:01;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк".