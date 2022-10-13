Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк

Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета вдарила у житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення.