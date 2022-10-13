Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк
Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета вдарила у житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення.Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: війна, обстріл, Подоляк; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:01;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк".