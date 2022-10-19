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Иран — утка, снабжающая беспилотниками крупнейшую утку в мире — Ландсбергис

Мир 23:26   19.10.2022
Габриэлиус Ландсбергис
глава МИД Литвы
Иран — утка, снабжающая беспилотниками крупнейшую утку в мире — Ландсбергис

Если Иран ходит как утка, говорит как утка и признает, что снабжает беспилотниками крупнейшую утку в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран — это утка.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , , ;
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Автор: Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Литвы

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 23:26;

  • Корреспондент Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иран — утка, снабжающая беспилотниками крупнейшую утку в мире — Ландсбергис".