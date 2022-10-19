Иран — утка, снабжающая беспилотниками крупнейшую утку в мире — Ландсбергис
Если Иран ходит как утка, говорит как утка и признает, что снабжает беспилотниками крупнейшую утку в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран — это утка.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: беспилотники, Иран, Ландсбергис, литва; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 23:26;
Корреспондент Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иран — утка, снабжающая беспилотниками крупнейшую утку в мире — Ландсбергис".