Іран – качка, що забезпечує дронами найбільшу качку у світі – Ландсбергіс
Якщо Іран ходить як качка, говорить як качка і визнає, що забезпечує безпілотниками найбільшу качку у світі, то я думаю, що у нас є достатньо доказів, щоб сказати, що Іран це качка.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: беспилотники, Иран, Ландсбергис, литва; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 23:26;
Кореспондент Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іран – качка, що забезпечує дронами найбільшу качку у світі – Ландсбергіс".