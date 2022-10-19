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Іран – качка, що забезпечує дронами найбільшу качку у світі – Ландсбергіс

Політика 23:26   19.10.2022
Габріелюс Ландсбергіс
глава МЗС Литви
Іран – качка, що забезпечує дронами найбільшу качку у світі – Ландсбергіс

Якщо Іран ходить як качка, говорить як качка і визнає, що забезпечує безпілотниками найбільшу качку у світі, то я думаю, що у нас є достатньо доказів, щоб сказати, що Іран це качка.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , ;
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Автор: Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Литви

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 23:26;

  • Кореспондент Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іран – качка, що забезпечує дронами найбільшу качку у світі – Ландсбергіс".