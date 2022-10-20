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Перебои могут быть с электрикой, с поддержкой — нет — Кулеба

Политика 22:20   20.10.2022
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Перебои могут быть с электрикой, с поддержкой — нет — Кулеба

Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и мы их можем избежать. Перебоев с поддержкой не будет.

Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;
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Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 22:20;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перебои могут быть с электрикой, с поддержкой — нет — Кулеба".