Перебои могут быть с электрикой, с поддержкой — нет — Кулеба
Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и мы их можем избежать. Перебоев с поддержкой не будет.Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: кулеба, поддержка, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 22:20;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перебои могут быть с электрикой, с поддержкой — нет — Кулеба".