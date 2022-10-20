Перебої можуть бути з електрикою, з підтримкою – ні – Кулеба
Перобої у нас можуть бути лише з електроенергією, і ми їх можемо уникнути. Перебоїв із підтримкою не буде.Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: кулеба, поддержка, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:20;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебої можуть бути з електрикою, з підтримкою – ні – Кулеба".