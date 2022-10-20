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Перебої можуть бути з електрикою, з підтримкою – ні – Кулеба

Політика 22:20   20.10.2022
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Перебої можуть бути з електрикою, з підтримкою – ні – Кулеба

Перобої у нас можуть бути лише з електроенергією, і ми їх можемо уникнути. Перебоїв із підтримкою не буде.

Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;
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Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:20;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебої можуть бути з електрикою, з підтримкою – ні – Кулеба".